В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья

ЖКХ. платежки, коммуналка, субсидия

Новый механизм выплаты субсидий, введенный в действие 4 января, фактически заблокировал расчеты по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, пишет Сегодня.

«Ситуация, которая возникла с возмещением предприятиям ЖКХ, ОСМД/ЖСК льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату ЖКУ, требует немедленного реагирования со стороны Министерства финансов Украины», – отметили у Зубко.

Ведомство подчеркивает, что новый механизм возмещения должен быть скорректирован.

«По результатам совещания Минфину предоставлено соответствующее поручение о безотлагательном урегулировании ситуации», – проинформировали в Минрегионстрое. Ведомство отмечает, что технические изменения, инициированные Минфином, с Минрегионом согласованы не были.

Как известно, по итогам 2017 года субсидиями в Украине пользуется практически каждая вторая семья.

Напомним, с января ОСМД и ЖСК обязаны были открыть казначейские счета, на которые осуществляются выплаты по субсидиям. Между тем, для многих домов таким образом был закрыт доступ к выделенным средствам.


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