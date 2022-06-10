Украинская авиация нанесла удары по понтонной переправе и складам боеприпасов оккупантов – ОК «Юг»

За сутки на южных направлениях уничтожено более 30 россиян

Украинская авиация нанесла удары по понтонной переправе и складам боеприпасов оккупантов – ОК «Юг»
© АрміяInform

Ситуация на южных рубежах остается напряженной, хотя у россиян уже нет сил для наступлений. Украинская авиация продолжает наносить удары по вражеским позициям и оружию. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует происки к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные деяния не имеет. – говорится в сообщении командования. – Нашей авиацией нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины».

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 роSSийских солдата, одна реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два состава горюче-смазочных материалов. Это – зафиксированные потери противника в сутки, остальные – уточняют.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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