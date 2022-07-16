Росія вранці нанесла удару по Одесі - місто затягнуло чорним димом: фото і відео

Російські окупанти продовжили ракетний терор українських міст. У суботу, 16 липня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух, після якого там почалася потужна пожежа.

Про це повідомляє спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та місцеві жителі.

Чиновник вкотре попросив не викладати кадри та локації з місця атаки та повідомив про те, що на місці сильної пожежі продовжують свою роботу рятувальники, інформує Апостроф.

У цей же час у соціальних мережах діляться відео згаданої пожежі. Місцеві жителі відзначають, що вогонь палає все сильніше, людям порадили не відчиняти вікна та не забувати про укриття.



В оперативному командуванні "Південь" заявили про те, що в Одесі ракета потрапила до цивільного об'єкту. Про поранених та загиблих поки що немає інформації.


Інна Погрібна, Апостроф





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