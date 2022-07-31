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2022-07-31
Росія нанесла ще один удар по Нікополю
Удари по місту вже давно мають систематичний характер.
Цієї ночі окупанти вкотре атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Про обстріл
Удари по місту вже давно мають систематичний характер. Лише вчора вночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів.
Вчора Євтушенко поділився фотографією розкиданих в межах міста російських "подарунків":
"Ця купа залізяччя лише за одну ніч обстрілів!" – констатував він, інформує
Оксана Коваль, ZN.ua