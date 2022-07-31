Росія нанесла ще один удар по Нікополю

Цієї ночі окупанти вкотре атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Про обстріл повідомив голова РВА Євген Євтушенко

Удари по місту вже давно мають систематичний характер. Лише вчора вночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів.

Вчора Євтушенко поділився фотографією розкиданих в межах міста російських "подарунків":