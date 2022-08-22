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2022-08-22
Невеликі просування, але не більше: «вторая армія міра» вичерпала сили для наступу – ISW
Російська армія неспроможна перетворювати тактичні досягнення на оперативні успіхи, інформує
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Наступ росіян на Бахмут та Авдіївку загальмував і їхні сили, ймовірно, вже зовсім вичерпалися. Надалі можливі незначні повільні просування, але не більше – ворог не зможе захопити якісь міста і суттєві території. Такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (
«Імпульс російських військ від територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня, ймовірно, вичерпався, і російські атаки на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування, ймовірно, триватимуть», – вважають експерти Інституту.
Юлія Лавришин, ZN.ua