Украинская авиация нанесла удар по войскам РФ в районе Довгенького

Оккупанты трижды обстреляли из РСЗО инфраструктуру Харькова, информирует ZN.ua.

Украинская авиация нанесла удар по войскам РФ в районе Довгенького
© Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine (Валерий Залужный) / Facebook

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в воскресенье, 29 мая, оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области, трое мирных жителей ранены.

"В области в течение суток обстрелы получил Харьковский район: в с. Циркуны два человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина. Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская громады", - сообщил Снегубов в Telegram.

Войска РФ трижды обстреляли из РСЗО инфраструктуру Харькова.

Синегубов отметил, что украинская авиация нанесла удар по подразделениям оккупантов в районе Довгенького.

"Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, состав боеприпасов, скопления бронированной техники и роSSийских военных", - подчеркнул глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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