Украинская авиация нанесла огневые удары по войскам РФ на нескольким направлениям

В понедельник, 6 июня, украинская ударная авиация отработала по наземным целям, сообщает пресс-центр командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Противовоздушная оборона уничтожила два БПЛА РФ "Орлан-10".

"Сообщается, что 6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях. Уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.