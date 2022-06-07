Украинская авиация нанесла огневые удары по войскам РФ на нескольким направлениям

Украинские военные уничтожили два беспилотника "Орлан-10", информирует ZN.ua.

Украинская авиация нанесла огневые удары по войскам РФ на нескольким направлениям
© Армия Информ

В понедельник, 6 июня, украинская ударная авиация отработала по наземным целям, сообщает пресс-центр командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Противовоздушная оборона уничтожила два БПЛА РФ "Орлан-10".

"Сообщается, что 6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях. Уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua





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