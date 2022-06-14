РФ нанесла ракетный удар по Одесской области из Крыма

РоSSийские оккупационные войска во вторник, 14 июня, снова нанесли ракетный удар по Одесской области, информирует пресс-служба Одесской городской рады в Telegram.

"Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

РоSSияне продолжают блокировать судоходство в Черноморской операционной зоне и удерживают на своих кораблях около 40 крылатых ракет типа «Калибр».

По информации украинских защитников, на данный момент в Черном море находятся шесть роSSийских кораблей и две подводные лодки врага. Кроме того, в Одесской области оккупанты занимаются распространением фейков о том, что области якобы грозит распространение инфекционных болезней.