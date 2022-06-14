РФ нанесла ракетный удар по Одесской области из Крыма
Украинские силы ПВО сбили две вражеские ракеты.
РоSSийские оккупационные войска во вторник, 14 июня, снова нанесли ракетный удар по Одесской области, информирует пресс-служба Одесской городской рады в
"Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
РоSSияне продолжают блокировать судоходство в Черноморской операционной зоне и удерживают на своих кораблях около 40 крылатых ракет типа «Калибр».
По информации украинских защитников, на данный момент в Черном море находятся шесть роSSийских кораблей и две подводные лодки врага. Кроме того, в Одесской области оккупанты занимаются распространением фейков о том, что области якобы грозит распространение инфекционных болезней.