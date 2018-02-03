Недопуск к ремонту промышленных объектов на Донбассе грозит экологической катастрофой, - СЦКК

Украинская сторона не может начать работы из-за того, что ОРДО не гарантирует безопасности.

?Недопуск к ремонту промышленных объектов на Донбассе грозит экологической катастрофой, - СЦКК
Фото: Макс Левин

Объекты шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" (расположен вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область) требует немедленного ремонта в связи с большим количеством осадков и сезонными колебаниями температур. Украинская сторона не может провести работы, поскольку ОРДО не гарантирует безопасности, об этом говорится в сообщении штаба АТО.

"Преступная деятельность (бездействие) главарей оккупационной власти ОРДО по игнорированию заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры уже в ближайшей перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями", - говорится в сообщении.

СЦКК отмечает, что такая бездеятельность главарей ОРДО может привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны линии разграничения.

Напомним, ранее боевики предложили Vodafone подключить связь в "ДНР" через РоSSию.


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