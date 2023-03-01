Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і можливості ремонту зброї для України – Шольц

Після оголошення про передачу ЗСУ чотирьох додаткових танків Leopard 2A6, Німеччина має намір розширити своє виробництво боєприпасів і наростити можливості з ремонту озброєнь для посилення допомоги Україні в її протистоянні російському вторгненню. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише CNN .

"Підтримка України, яка триває вже рік, також дала знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин та створення потужностей для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", – сказав німецький лідер.

Він додав, що Берлін забезпечить передове виробництво боєприпасів не лише для зброї, яку постачає Києву сам, а й для "тієї, що передається зі старих запасів, доступних у Східній Європі".