Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і можливості ремонту зброї для України – Шольц

За словами канцлера, боєприпаси будуть вироблятися не лише для відправлених ФРН озброєнь, інформує ZN.ua.

Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і можливості ремонту зброї для України – Шольц
© © European Council

Після оголошення про передачу ЗСУ чотирьох додаткових танків Leopard 2A6, Німеччина має намір розширити своє виробництво боєприпасів і наростити можливості з ремонту озброєнь для посилення допомоги Україні в її протистоянні російському вторгненню. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише CNN.

"Підтримка України, яка триває вже рік, також дала знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин та створення потужностей для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", – сказав німецький лідер.

Він додав, що Берлін забезпечить передове виробництво боєприпасів не лише для зброї, яку постачає Києву сам, а й для "тієї, що передається зі старих запасів, доступних у Східній Європі".


Максим Царук, ZN.ua





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