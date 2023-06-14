Винищувач F-35 відремонтують щонайменше на $2,5 мільйони після поломки на навчаннях

Ця техніка вкрай чутлива до умов експлуатації.

Винищувач п'ятого покоління F-35B Lightning II був пошкоджений під час навчань в Японії. Корпус морської піхоти США почав розслідування. Про це повідомляє видання Marine Corps Times, інформує ZN.ua.

Винищувач F-35 відремонтують щонайменше на $2,5 мільйони після поломки на навчаннях
© Википедия

Інцидент стався 16 травня 2023 року. Аварії зазнав винищувач F-35B, що належить 121-й ударній ескадрильї 1-го авіакрила, яка базується в Японії. Про це розповів офіційний представник Корпусу морської піхоти 2-й лейтенант Ден Кім.

Як стало відомо, під час "звичайних тренувань із базових маневрів" відстебнувся люк, який закриває трап. У результаті його частини відірвалися і потрапили в повітрозабірник винищувача. Пілот зміг повернутися на базу і самостійно покинути літак. Про травми не повідомляють.

Командування військово-морської безпеки назвало інцидент з F-35B Lightning II нещасним випадком Класу "А". Це означає, що матеріальні збитки становили якнайменше $2,5 млн.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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