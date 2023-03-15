Завод Rheinmetall ремонтує 150 танків Leopard

Компанія Rheinmetall зараз ремонтує 50 танків Leopard 2 та 100 танків Leopard 1, а також планує придбати 36 Leopard 2 у Швейцарії. Про це розповів директор компанії Армін Паппергер в інтерв’ю NZZ .

Керівник підкреслив, що у Швейцарії є резервні запаси Leopard 2. Якщо Федеральна рада та парламент вирішать їх списати, то компанія готова їх придбати. Однак наразі жодних рішень з цього приводу у Берні немає. Крім того, Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської компанії Ruag.

Окрім цього, стало відомо, що Rheinmetall закупив невідому кількість танків в Італії, щоб у майбутньому провести їх модернізацію. Компанія Ruag свого часу викупила ці танки в міністерства оборони. Всі вони вони досі зберігалися на складах країни, а тепер надійдуть для ремонту та оновлення.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія не збирається поставляти військову техніку Україні через багаторічну політику нейтралітету.