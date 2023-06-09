Rheinmetall та BAE Systems заходять в Україну, щоб ремонтувати власну техніку — експерт

Про виготовлення нових зразків озброєння навряд може йти мова.

Оборонні компанії Rheinmetall та BAE Systems почнуть працювати в Україні, щоб ремонтувати власну техніку. Про виробництво нового озброєння навряд чи може йтися. Про це в інтерв'ю програмі Security Talks сказав ексдиректор компанії "Укрспецекспорт" Сергій Бондарчук, інформує ZN.ua.

Rheinmetall та BAE Systems заходять в Україну, щоб ремонтувати власну техніку — експерт
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"Дуже добре, що йде кооперація з такими компаніями, тому що наш політичний шлях вже обрано. Те, що є спроби шукати нові можливості, справді добре. Об'єктивно треба дивитися, що Rheinmetall та BAE Systems заходять для того, щоб в першу чергу займатися ремонтом власної техніки, яку вони постачають в Україну. В якусь іншу їхню роботу я поки не вірю", - каже Бондарчук.

Експерт констатує, що Україна спочатку має виконати "домашнє завдання" і стати тією країною, в яких звикли працювати такі компанії.

"Якщо ми не зробимо реальні зміни у правоохоронній та судовій системі, в державному управлінні, то будь-яка з цих корпорацій тут працювати не буде", - додає Бондарчук.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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