У Волновасі окупанти залучають до ремонту військової техніки студентів ПТУ – Генштаб

У Волновасі окупанти примусово залучають до ремонту військової техніки студентів місцевого училища, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб.

"В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт", – йдеться в повідомленні.