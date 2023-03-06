У Волновасі окупанти залучають до ремонту військової техніки студентів ПТУ – Генштаб

Базу відновлення пошкодженої техніки облаштували на фондах училища, інформує ZN.ua.

У Волновасі окупанти залучають до ремонту військової техніки студентів ПТУ – Генштаб
© ZN.UA

У Волновасі окупанти примусово залучають до ремонту військової техніки студентів місцевого училища, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб.

"В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт", – йдеться в повідомленні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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