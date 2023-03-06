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2023-03-06
У Волновасі окупанти залучають до ремонту військової техніки студентів ПТУ – Генштаб
Базу відновлення пошкодженої техніки облаштували на фондах училища, інформує
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У Волновасі окупанти примусово залучають до ремонту військової техніки студентів місцевого училища, повідомляє в ранковому
"В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт", – йдеться в повідомленні.
Оксана Коваль, ZN.ua