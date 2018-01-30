Эстония направит Украине ноту из-за включения в список офшоров
Страна разъяснит особенности своей налоговой системы.
Эстония вручит Украине ноту, в которой, в соответствии с пожеланием Киева, пояснит министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы республику вычеркнули из списка стран "оффшорной зоны", сообщил глава МИД Свен Миксер.
"За первые недели действия этого списка эстонские предприятия столкнулись с неудобствами и, несомненно, понесли убытки, этот инцидент, безусловно, ухудшил экономические связи Эстонии и Украины. Для него следует скорее найти решение, чтобы он не превратился в политическую проблему в отношениях между нашими странами", - сказал Миксер агентству BNS во вторник.
По его словам, речь идет о письме замминистра финансов Эстонии Дмитрия Егорова к его украинским коллегам, в котором он в соответствии с просьбой украинской стороны подробнее объясняет специфику эстонской налоговой системы.
"Эстония придерживается мнения, что мы по ошибке оказались в этом списке, поскольку наша налоговая система не позволяет скрывать прибыль или уклоняться от налогов. Мы надеемся, что эти пояснения позволят достичь цели, то есть исключения Эстонии из этого списка", - подчеркнул Миксер.
"Согласно пояснениям украинской стороны, действие списка должно распространяться только на украинские предприятия, которым в Эстонии принадлежат дочерние фирмы, а не на эстонских экспортеров. Наша позиция заключается в том, что включение Эстонии в этот список не оправдано и не обосновано", - сказал министр.
Во вторник МИД Латвии вручил ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка оффшоров.
Эстония, Латвия и еще 17 государств и территорий были включены в украинский список антиофшорного контроля с 1 января 2018 года. Министр финансов Александр Данилюк допустил, что эти страны могут быть исключены из списка.
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Политика
30.01.2018 14:18