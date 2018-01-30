Эстония направит Украине ноту из-за включения в список офшоров

Страна разъяснит особенности своей налоговой системы.

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Эстония вручит Украине ноту, в которой, в соответствии с пожеланием Киева , пояснит министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы республику вычеркнули из списка стран "оффшорной зоны", сообщил глава МИД Свен Миксер.

"За первые недели действия этого списка эстонские предприятия столкнулись с неудобствами и, несомненно, понесли убытки, этот инцидент, безусловно, ухудшил экономические связи Эстонии и Украины. Для него следует скорее найти решение, чтобы он не превратился в политическую проблему в отношениях между нашими странами", - сказал Миксер агентству BNS во вторник.

По его словам, речь идет о письме замминистра финансов Эстонии Дмитрия Егорова к его украинским коллегам, в котором он в соответствии с просьбой украинской стороны подробнее объясняет специфику эстонской налоговой системы.

"Эстония придерживается мнения, что мы по ошибке оказались в этом списке, поскольку наша налоговая система не позволяет скрывать прибыль или уклоняться от налогов. Мы надеемся, что эти пояснения позволят достичь цели, то есть исключения Эстонии из этого списка", - подчеркнул Миксер.

"Согласно пояснениям украинской стороны, действие списка должно распространяться только на украинские предприятия, которым в Эстонии принадлежат дочерние фирмы, а не на эстонских экспортеров. Наша позиция заключается в том, что включение Эстонии в этот список не оправдано и не обосновано", - сказал министр.

Во вторник МИД Латвии вручил ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка оффшоров.

Эстония, Латвия и еще 17 государств и территорий были включены в украинский список антиофшорного контроля с 1 января 2018 года. Министр финансов Александр Данилюк допустил, что эти страны могут быть исключены из списка.