Власти Сирии отрицают свою причастность к химатакам.

ОЗХО

Специалисты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) в рамках лабораторных исследований показали, что правительство Сирии причастно к химическим атакам против мирных граждан.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информацию дипломатов и ученых, проводивших исследование.

Лаборатории, работающие в ОЗХО, сравнивали образцы, взятые миссией ООН в пригороде Дамаска Гуте после нападения 21 августа 2013 года, когда сотни мирных жителей погибли от отравления газом зарин. Этот газ, как утверждали в Дамаске, был передан на уничтожение в 2014 году.

Во время тестов в образцах из Гуты были выявлены такие же "маркеры", что и в образцах, взятых на местах двух других химических атак - в городах Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и Хан аль-Ассаль, провинция Алеппо, в марте 2013 года.

"Мы сравнили образцы из Хан-Шейхуна, Хан-аль-Аассаля, Гуты. Во всех трех были признаки, совпали", - сказал собеседник агентства.

Результаты исследований стали основой отчета ОЗХО и ООН в октябре 2017 года, в котором говорилось, что правительство Сирии несет ответственность за хиатаку в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли десятки людей. Выводы по Гуте не вошли в октябрьский отчет, поскольку они не были частью мандата следственной команды. Тем не менее, теперь эти выводы будут подкреплять заявления США , Великобритании и других западных государств, согласно которым правительство Башара Асада по-прежнему владеет и использует запрещенные боеприпасы, нарушая несколько резолюций Совбеза ООН и Конвенции о запрете химического оружия.

Власти Сирии отрицают свою причастность к химатакам. В рамках американо-роSSийского соглашения после нападения в Гуте в 2013 году Дамаск присоединился к ОЗХО и согласился навсегда ликвидировать свою программу химоружия, включая уничтожение запасов промышленных химических веществ в объеме 1300 тонн, которые теперь связывают с атакой в Гуте. Однако инспекторы ОЗХО нашли доказательства текущей программы химоружия в Сирии, в том числе систематического использования бочковых бомб с хлором и зарином.