Эксперты ОЗХО установили причастность правительства Сирии к химатакам

Власти Сирии отрицают свою причастность к химатакам.

Эксперты ОЗХО установили причастность правительства Сирии к химатакам
ОЗХО

Специалисты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) в рамках лабораторных исследований показали, что правительство Сирии причастно к химическим атакам против мирных граждан.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информацию дипломатов и ученых, проводивших исследование.

Лаборатории, работающие в ОЗХО, сравнивали образцы, взятые миссией ООН в пригороде Дамаска Гуте после нападения 21 августа 2013 года, когда сотни мирных жителей погибли от отравления газом зарин. Этот газ, как утверждали в Дамаске, был передан на уничтожение в 2014 году.

Во время тестов в образцах из Гуты были выявлены такие же "маркеры", что и в образцах, взятых на местах двух других химических атак - в городах Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и Хан аль-Ассаль, провинция Алеппо, в марте 2013 года.

"Мы сравнили образцы из Хан-Шейхуна, Хан-аль-Аассаля, Гуты. Во всех трех были признаки, совпали", - сказал собеседник агентства.

Результаты исследований стали основой отчета ОЗХО и ООН в октябре 2017 года, в котором говорилось, что правительство Сирии несет ответственность за хиатаку в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли десятки людей. Выводы по Гуте не вошли в октябрьский отчет, поскольку они не были частью мандата следственной команды. Тем не менее, теперь эти выводы будут подкреплять заявления США, Великобритании и других западных государств, согласно которым правительство Башара Асада по-прежнему владеет и использует запрещенные боеприпасы, нарушая несколько резолюций Совбеза ООН и Конвенции о запрете химического оружия.

Власти Сирии отрицают свою причастность к химатакам. В рамках американо-роSSийского соглашения после нападения в Гуте в 2013 году Дамаск присоединился к ОЗХО и согласился навсегда ликвидировать свою программу химоружия, включая уничтожение запасов промышленных химических веществ в объеме 1300 тонн, которые теперь связывают с атакой в Гуте. Однако инспекторы ОЗХО нашли доказательства текущей программы химоружия в Сирии, в том числе систематического использования бочковых бомб с хлором и зарином.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в СирииВ Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в Сирии
В Турции задержали 300 критиков военной операции в СирииВ Турции задержали 300 критиков военной операции в Сирии
Тиллерсон возложил на РоSSию ответственность за новую химатаку в Сирии
Власти Франции ввели санкции в связи применением химоружия в СирииВласти Франции ввели санкции в связи применением химоружия в Сирии
В Сенате США договорились о разблокировании работы правительстваВ Сенате США договорились о разблокировании работы правительства
Зачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в СирииЗачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в Сирии
"Турция была откровенна" - глава Пентагона прокомментировал операцию в Сирии
Турция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИТурция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИ
Франция призывает созвать Совбез ООН по ситуации в СирииФранция призывает созвать Совбез ООН по ситуации в Сирии
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
Последние новости
Подгружаем последние новости