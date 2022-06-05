ВСУ на Донбассе уничтожили большую "шишку" оккупантов: воевал в Сирии

Подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали на Донбассе высокопоставленного командира ВС РФ .

Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", информирует Апостроф .

По его словам, речь идет о топ-командире оккупационных войск, который участвовал в боевых действиях на Донбассе и и в Сирии.

Известно, что ликвидированного офицера ВС РФ зовут Роман.

Анатолий Штефан, комментируя уничтожение роSSийского командира, предложил другим "фельдмаршалам" Владимира Путина присоединиться к этому флешмобу.

По неподтвержденным данным, ликвидированным мог оказаться один из лидеров пророSSийских боевиков Роман Лягин, занимавший должность "главы Минтруда" и руководителя "Центризбиркома ДНР".

Помимо этого, коллаборант является одним из инициаторов создания секретной тюрьмы на территории захваченного завода "Изоляция".

Примечательно, что жители неподконтрольных Киеву территорий с восторгом отреагировали на новость о ликвидации топ-командира оккупационных войск. Под публикацией в местном паблике "Типичный Донецк" пользователи оставились больше восторженных эмоций, чем скорбящих.

Telegram-канал "Оперативный ВСУ" утверждает, что ликвидированным оккупантом оказался Роман Воробьев, которого в мае главарь боевиков Денис Пушилин наградил званием "герой ДНР".