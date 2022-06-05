ВСУ на Донбассе уничтожили большую "шишку" оккупантов: воевал в Сирии
Подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали на Донбассе высокопоставленного командира ВС РФ.
Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", информирует
По его словам, речь идет о топ-командире оккупационных войск, который участвовал в боевых действиях на Донбассе и и в Сирии.
Известно, что ликвидированного офицера ВС РФ зовут Роман.
Анатолий Штефан, комментируя уничтожение роSSийского командира, предложил другим "фельдмаршалам" Владимира Путина присоединиться к этому флешмобу.
По неподтвержденным данным, ликвидированным мог оказаться один из лидеров пророSSийских боевиков Роман Лягин, занимавший должность "главы Минтруда" и руководителя "Центризбиркома ДНР".
Помимо этого, коллаборант является одним из инициаторов создания секретной тюрьмы на территории захваченного завода "Изоляция".
Примечательно, что жители неподконтрольных Киеву территорий с восторгом отреагировали на новость о ликвидации топ-командира оккупационных войск. Под публикацией в местном паблике "Типичный Донецк" пользователи оставились больше восторженных эмоций, чем скорбящих.
Telegram-канал "Оперативный ВСУ" утверждает, что ликвидированным оккупантом оказался Роман Воробьев, которого в мае главарь боевиков Денис Пушилин наградил званием "герой ДНР".
Пользователи Twitter, в свою очередь, предполагают, что на Донбассе могли ликвидировать генерал-лейтенанта ВС РФ Романа Бердникова. Топ-офицер курировал так называемый "11 полк" 1 армейского корпуса "ДНР" и был командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Стоит отметить, что официального подтверждения о ликвидации Романа Бердникова пока не было.