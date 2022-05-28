На что хватило ума: оккупанты установили в Мариуполе мобильные душевые палатки, фотофакт

Из-за проблем с водоснабжением в прифронтовом Мариуполе роSSийские оккупанты установили для горожан мобильные душевые палатки, информирует Апостроф.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, роSSийские военнослужащие наконец-то признали, что в прифронтовом Мариуполе серьезные проблемы с водоснабжением, поскольку из-за боевых действий были уничтожены главные коммуникации.

Андрющенко отметил, что для "решения" этой проблемы захватчики в городе установили мобильные душевые палатки.

"Так Мариуполь становится самым мобильным городом при РоSSии – мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые. Мобильность РоSSии – уничтожение и мародерство", - добавил советник мэра Мариуполя, комментируя установку в городе мобильных душевых палаток.


Богдан Соловьев, Апостроф

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