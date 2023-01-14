Не лише на вулицях: у Києві знайшли ще один спосіб "вручати" повістки військовозобов'язаним - фотофакт

В Україні активізувалося вручення повісток військовозобов'язаним на вулиці: в Києві їх вручають біля супермаркетів, а також кидають у поштові скриньки.

Відповідне фото публікують київські Telegram-канали, інформує Апостроф .

Нагадаємо, у столиці патрулі, одна чи дві особи, які роздають повістки, з'явилися на вулицях десь близько тижня тому. За словами очевидців, частіше повістки вручають компаніям чоловіків, особливо якщо вони з пивом.

Також активно вручають повістки у Харкові, Одесі, Дніпрі. За словами місцевих жителів, представники військкоматів активізувалися у людних місцях, вони також зупиняють машини.

Зазначимо, згідно із законом України повістку мають право вручати у будь-якому місці. Зробити це може співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ЗМС, керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, керуючі багатоквартирними будинками.