Партизани Сєвєродонецька передали полум'яний "привіт" Кадирову: фотофакт

24 червня, після майже місяця героїчних боїв, завдавши величезних втрат у живій силі та техніці противнику, українські захисники відступили з Сєвєродонецька. Російські окупанти намагаються наводити у місті свої порядки, призначили коменданта, але патріотично налаштовані українці не змирилися із захопленням.

Місцеві партизани поширили у місті листівки з посланням для кадирівців – окупантів із Чечні, повідомляє Центр національного спротиву, інформує Апостроф.

Зазначимо, що кадирівці займаються репресіями проти мирних жителів у тилу і є російським аналогом гестапо.


Олена Руденко, Апостроф





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