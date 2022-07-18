Окупанти вторглися в Україну за картами минулого сторіччя: фотофакт

Служба безпеки України встановила, що Росія прийшла загарбувати українські землі, керуючись картами минулого сторіччя. Знайдені топографічні карти датовані 1969 роком, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що працівникам спецслужби вдалося вилучити дані документи на місці окупованих росіянами районів Харківської області.

Так, російський мотострілецький батальйон 138-ї гвардійської мотострілецької бригади користувався інформацією з карт, яка не оновлювалася більше ніж півсотні років.

На знайдених топографічних картах 1969 року нема Салтівського житлового масиву Харкова, який почали забудовувати у сімдесятих роках минулого століття. На картах не вказані також Трав'янске і Муромське водосховища, які з'явилися теж у 70-х.

Примітно, що державний кордон між Україною і Росією домальовано вручну, адже на ті роки на картах його не було.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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