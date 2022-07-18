Окупанти вторглися в Україну за картами минулого сторіччя: фотофакт

Служба безпеки України встановила, що Росія прийшла загарбувати українські землі, керуючись картами минулого сторіччя. Знайдені топографічні карти датовані 1969 роком, інформує Апостроф .

Про це повідомляє пресслужба СБУ .

Зазначається, що працівникам спецслужби вдалося вилучити дані документи на місці окупованих росіянами районів Харківської області.

Так, російський мотострілецький батальйон 138-ї гвардійської мотострілецької бригади користувався інформацією з карт, яка не оновлювалася більше ніж півсотні років.

На знайдених топографічних картах 1969 року нема Салтівського житлового масиву Харкова, який почали забудовувати у сімдесятих роках минулого століття. На картах не вказані також Трав'янске і Муромське водосховища, які з'явилися теж у 70-х.

Примітно, що державний кордон між Україною і Росією домальовано вручну, адже на ті роки на картах його не було.