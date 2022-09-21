Усіх на війну? У РФ почали масово розносити повістки - фотофакт

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян і оголосив часткову мобілізацію. Цього ж дня росіянам масово почали розносити повістки.

Фото повісток, які почали одержувати росіяни, публікує російський юрист Павло Чиков у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф.

Так, повістки масово вручають у Санкт-Петербурзі, а в Москві повістки з військкоматів для вручення мобілізаційного розпорядження отримують багато медиків.

Він уточнив, що в рамках мобілізації повістки мають вручати особисто під підпис. Це може відбуватися за місцем проживання чи роботи. Роботодавці зобов'язані сприяти військовим комісаріатам у їхній мобілізаційній роботі.

Крім того, у Москві повістки отримують також співробітники "Сбербанку". За словами очевидців, молодих хлопців зупиняють прямо на вулицях, пише Telegram-канал "Шукай своїх".


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Ми знищимо усіх ворогів, скільки б їх не було! — Залужний прокоментував мобілізацію в РФМи знищимо усіх ворогів, скільки б їх не було! — Залужний прокоментував мобілізацію в РФ
В Росії почалися протести проти мобілізації — поліція затримує учасників акційВ Росії почалися протести проти мобілізації — поліція затримує учасників акцій
У Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затриманіУ Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затримані
Масові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбуваєтьсяМасові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбувається
"Дружина плаче": росіянам після заяви путіна масово вручають повістки, назріває бунт"Дружина плаче": росіянам після заяви путіна масово вручають повістки, назріває бунт
Страшно стало? Росіяни масово намагаються виїхати з РФСтрашно стало? Росіяни масово намагаються виїхати з РФ
Контрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиціКонтрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиці
"До всього людина адаптується": росіян вже почали привчати до м'яса з личинок мух"До всього людина адаптується": росіян вже почали привчати до м'яса з личинок мух
У російських емігрантів в ЄС почали виникати проблеми із продовженням чи одержанням посвідок на проживання - BBCУ російських емігрантів в ЄС почали виникати проблеми із продовженням чи одержанням посвідок на проживання - BBC
Трагедія в Ізюмі: оприлюднено супутникові знімки масового поховання людейТрагедія в Ізюмі: оприлюднено супутникові знімки масового поховання людей
Последние новости
Подгружаем последние новости