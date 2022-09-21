Усіх на війну? У РФ почали масово розносити повістки - фотофакт

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян і оголосив часткову мобілізацію. Цього ж дня росіянам масово почали розносити повістки.

Фото повісток, які почали одержувати росіяни, публікує російський юрист Павло Чиков у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Так, повістки масово вручають у Санкт-Петербурзі, а в Москві повістки з військкоматів для вручення мобілізаційного розпорядження отримують багато медиків.

Він уточнив, що в рамках мобілізації повістки мають вручати особисто під підпис. Це може відбуватися за місцем проживання чи роботи. Роботодавці зобов'язані сприяти військовим комісаріатам у їхній мобілізаційній роботі.

Крім того, у Москві повістки отримують також співробітники "Сбербанку". За словами очевидців, молодих хлопців зупиняють прямо на вулицях, пише Telegram-канал "Шукай своїх".