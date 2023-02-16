Чекаємо на звинувачення: у Бєлгородській області окупанти збили свою ж ракету - фотофакт

У Росії в Бєлгородській області російські окупанти збили свою ж ракету, чим місцевий губернатор похизувався соціальних мережах, проте без уточнення, хто насправді випустив збиту повітряну ціль, інформує Апостроф .

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Близько 22:00 15 лютого в Іванівському районі Бєлгородській області відпрацювала протиповітряна оборона окупантів, після чого тамтешній губернатор радісно заявив про успішне збиття ракети, але вирішив замовчати те, що вона була російською.

За даними Андрющенка, російські підрозділи ППО збили ракету Х-35/Х-59, яка є на озброєнні винятково у ЗС країни-терористки РФ ,.

"Тобто рус..я збила ракету рус..і, яка атакувала Бєлгород. А потім будуть говорити, що самі себе не обстрілюють. Якось невдобно вийшло", – написав він.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в мережі пишуть про атаку безпілотників на тимчасово окупованих Севастополь.