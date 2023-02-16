Чекаємо на звинувачення: у Бєлгородській області окупанти збили свою ж ракету - фотофакт

У Росії в Бєлгородській області російські окупанти збили свою ж ракету, чим місцевий губернатор похизувався соціальних мережах, проте без уточнення, хто насправді випустив збиту повітряну ціль, інформує Апостроф.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Близько 22:00 15 лютого в Іванівському районі Бєлгородській області відпрацювала протиповітряна оборона окупантів, після чого тамтешній губернатор радісно заявив про успішне збиття ракети, але вирішив замовчати те, що вона була російською.

За даними Андрющенка, російські підрозділи ППО збили ракету Х-35/Х-59, яка є на озброєнні винятково у ЗС країни-терористки РФ,.

"Тобто рус..я збила ракету рус..і, яка атакувала Бєлгород. А потім будуть говорити, що самі себе не обстрілюють. Якось невдобно вийшло", – написав він.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в мережі пишуть про атаку безпілотників на тимчасово окупованих Севастополь.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — ГенштабНа Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб
Кремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISWКремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISW
Блок рекламы


Похожие новости
Вночі сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які окупанти випустили по УкраїніВночі сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які окупанти випустили по Україні
У Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків LeopardУ Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків Leopard
Росіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – ФедоровРосіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – Федоров
Україна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТОУкраїна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТО
Ігнат пояснив, чому окупанти почали використовувати повітряні куліІгнат пояснив, чому окупанти почали використовувати повітряні кулі
Над США збили черговий літаючий об'єкт – ПентагонНад США збили черговий літаючий об'єкт – Пентагон
Спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення БерлусконіСпроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення Берлусконі
Окупанти скинули чотири авіабомби на острів ЗміїнийОкупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний
Окупанти депортували понад 16,2 тисячі українських дітейОкупанти депортували понад 16,2 тисячі українських дітей
Окупанти в Криму готуються до звільнення півострова Україною — ГУРОкупанти в Криму готуються до звільнення півострова Україною — ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости