Окупанти готуються бігти з Херсона зі вкраденими пралками, холодильниками та меблями: фотофакт

Російські окупанти готуються тікати з Херсона, де українці не перестають усіма можливими способами чинити опір загарбникам, прихопивши з собою награбоване майно українців: пральні машини, холодильники та меблі та навіть човновий мотор.

Відповідне фото опублікувала у соцмережах мешканка міста, інформує Апостроф.

На них можна побачити військові вантажівки з напівсвастикою "Z", які буквально забиті краденим та рухаються вулицями Херсону.


Олена Руденко, Апостроф





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