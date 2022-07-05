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2022-07-05
Окупанти готуються бігти з Херсона зі вкраденими пралками, холодильниками та меблями: фотофакт
Російські окупанти готуються тікати з Херсона, де українці не перестають усіма можливими способами чинити опір загарбникам, прихопивши з собою награбоване майно українців: пральні машини, холодильники та меблі та навіть човновий мотор.
Відповідне фото опублікувала у соцмережах мешканка міста, інформує
На них можна побачити військові вантажівки з напівсвастикою "Z", які буквально забиті краденим та рухаються вулицями Херсону.
Олена Руденко, Апостроф