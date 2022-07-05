Окупанти готуються бігти з Херсона зі вкраденими пралками, холодильниками та меблями: фотофакт

Російські окупанти готуються тікати з Херсона, де українці не перестають усіма можливими способами чинити опір загарбникам, прихопивши з собою награбоване майно українців: пральні машини, холодильники та меблі та навіть човновий мотор.

Відповідне фото опублікувала у соцмережах мешканка міста, інформує Апостроф .

На них можна побачити військові вантажівки з напівсвастикою "Z", які буквально забиті краденим та рухаються вулицями Херсону.