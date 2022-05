Эксперты The New York Times проанализировали контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вчера ВСУ начали контрнаступление в Херсонской области, чтобы рассеять там военные силы врага, потому что именно в этом регионе россияне строили уже третью линию обороны и даже пытались ввести рубль . Аналитики The New York Times считают действия наших защитников успешными.



