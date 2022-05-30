Эксперты The New York Times проанализировали контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вчера ВСУ начали контрнаступление в Херсонской области, чтобы рассеять там военные силы врага, потому что именно в этом регионе россияне строили уже третью линию обороны и даже пытались ввести рубль. Аналитики The New York Times считают действия наших защитников успешными.

Там подчеркнули, что наступательные действия украинских военных начались именно и в то время, когда на Донбассе ВСУ сдерживают кафиров, которые там как раз наступают.

"Открытие нового фронта показало, что когда речь идет о территории Украины, мало что остается неизменным, поскольку каждая сторона пытается использовать меняющиеся стратегически уязвимые места противника. Эта нестабильность обещает только возрасти, поскольку Украина получит более совершенную дальнобойную артиллерию, а вскоре, возможно, и американские ракеты ", - пишет NYT.

СМИ напоминает, что именно Херсон стал первым из украинских городов, попавшим под роSSийскую оккупацию.

Также в NYT напоминают, что в регионе активизировалось партизанское движение среди местных патриотов. Все же специалисты издания не уверены в том, были ли россияне готовы к контрнаступлению ВСУ, даже несмотря на то, что там было построено несколько уровней укреплений.