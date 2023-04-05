Нової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу України

У запеклих, але здебільшого статичних боях на засніжених, усипаних артилерією полях і зруйнованих містах, Україна взимку відбила російський наступ. Тепер черга України йти в атаку. Скрізь є ознаки того, що він настане приблизно через місяць. Про це йдеться у статті Ендрю Е. Крамера для The New York Times .

В Україну надходить нова західна зброя, яка може виявитися критичною для штурму, як-от німецькі танки Leopard-2 та американські машини для розмінування. Тисячі новобранців навчаються в новостворених підрозділах, призначених для наступальних дій. І військове командування стримує елітних солдатів від найгірших бойових дій на сході, у місті Бахмут та навколо нього, щоб кинути їх у майбутню кампанію.

Після більш як року війни Україна загартована в боях.

«Ми вкриті трьома сантиметрами каменю», – сказав у нещодавньому інтерв’ю один із бійців «Азову», лейтенант Ілля Самойленко.