Нової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу України
Попри потужну західну зброю, нещодавно сформовані штурмові підрозділи та відновлений батальйон «Азов» Україні не легко підтримувати мотивацію втомлених від війни військ на тлі втрат, інформує
У запеклих, але здебільшого статичних боях на засніжених, усипаних артилерією полях і зруйнованих містах, Україна взимку відбила російський наступ. Тепер черга України йти в атаку. Скрізь є ознаки того, що він настане приблизно через місяць. Про це йдеться у статті Ендрю Е. Крамера для
В Україну надходить нова західна зброя, яка може виявитися критичною для штурму, як-от німецькі танки Leopard-2 та американські машини для розмінування. Тисячі новобранців навчаються в новостворених підрозділах, призначених для наступальних дій. І військове командування стримує елітних солдатів від найгірших бойових дій на сході, у місті Бахмут та навколо нього, щоб кинути їх у майбутню кампанію.
Після більш як року війни Україна загартована в боях.
«Ми вкриті трьома сантиметрами каменю», – сказав у нещодавньому інтерв’ю один із бійців «Азову», лейтенант Ілля Самойленко.