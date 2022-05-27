CNN: Эксперты доказали, что РоSSия совершила в Украине геноцид, и указали на обязанность мира остановить это

Они отмечают, что РоSSия нарушает Конвенцию о предотвращении преступления геноцида, но другие 150 стран, которые ее ратифицировали, тоже ее нарушат, если не вмешаются, информирует ZN.ua.

CNN: Эксперты доказали, что РоSSия совершила в Украине геноцид, и указали на обязанность мира остановить это
© КГГА, Алексей Самсонов

Действия РоSSии в Украине дают достаточное количество доказательств, чтобы можно было заключить, что Москва поощряет геноцид и совершает зверства, нацеленные уничтожить украинский народ как таковой.

Об этом говорится в первом независимом отчете по теме геноцида в Украине, - пишет CNN. Отчет подписали 30 ведущих ученых-юристов и экспертов по геноциду. Авторы обвиняют РоSSию в нарушении нескольких положений Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида. Они предостерегают, что существуют серьезные и острые риски такого преступления в Украине, подтверждая все предыдущие обвинения в адрес Москвы списком собранных улик, среди которых случаи массового убийства гражданских, принудительной депортации и дегуманизации украинцев с помощью антиукраинской риторики со стороны высокопоставленных роSSийских чиновников.

Отчет подготовили Институт стратегии и политики New Lines (США) и Центр прав человека Рауля Валленберга (Канада). Авторы рассылают копии парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру.

«Мы собрали ведущих экспертов со всего мира, чтобы они оценили все имеющиеся доказательства. Они пришли к выводу, что РоSSийская Федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о предотвращении геноцида в Украине», – сказал CNN Азеем Ибрагим из Института New Lines.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
Украинка, которая ждала прихода "русского мира", завопила от жизни в оккупации: "Раньше нас так никто не обижал"Украинка, которая ждала прихода "русского мира", завопила от жизни в оккупации: "Раньше нас так никто не обижал"
The Economist: Украине нужна поддержка, а не пугливые советыThe Economist: Украине нужна поддержка, а не пугливые советы
Премьер-министр Финляндии выступает против предоставления Украине особых условий для вступления в ЕСПремьер-министр Финляндии выступает против предоставления Украине особых условий для вступления в ЕС
MLRS или HIMARS: США могут объявить о передаче Украине дальнобойных систем уже на следующей неделе – CNNMLRS или HIMARS: США могут объявить о передаче Украине дальнобойных систем уже на следующей неделе – CNN
Более 679 детей пострадали от вооруженной агрессии РФ в Украине, 241 ребенок погиб — Офис генпрокурораБолее 679 детей пострадали от вооруженной агрессии РФ в Украине, 241 ребенок погиб — Офис генпрокурора
В МВД рассказали о возможной легализации оружия в УкраинеВ МВД рассказали о возможной легализации оружия в Украине
Несмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — ПентагонНесмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — Пентагон
Премьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с ПутинымПремьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с Путиным
РоSSия и Китай наложили вето на ужесточение санкций ООН против Северной КореиРоSSия и Китай наложили вето на ужесточение санкций ООН против Северной Кореи
Администрация Байдена готова отправить Украине реактивные систему залпового огняАдминистрация Байдена готова отправить Украине реактивные систему залпового огня
Последние новости
Подгружаем последние новости