Действия РоSSии в Украине дают достаточное количество доказательств, чтобы можно было заключить, что Москва поощряет геноцид и совершает зверства, нацеленные уничтожить украинский народ как таковой.

Об этом говорится в первом независимом отчете по теме геноцида в Украине, - пишет CNN . Отчет подписали 30 ведущих ученых-юристов и экспертов по геноциду. Авторы обвиняют РоSSию в нарушении нескольких положений Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида. Они предостерегают, что существуют серьезные и острые риски такого преступления в Украине, подтверждая все предыдущие обвинения в адрес Москвы списком собранных улик, среди которых случаи массового убийства гражданских, принудительной депортации и дегуманизации украинцев с помощью антиукраинской риторики со стороны высокопоставленных роSSийских чиновников.

Отчет подготовили Институт стратегии и политики New Lines (США) и Центр прав человека Рауля Валленберга (Канада). Авторы рассылают копии парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру.

«Мы собрали ведущих экспертов со всего мира, чтобы они оценили все имеющиеся доказательства. Они пришли к выводу, что РоSSийская Федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о предотвращении геноцида в Украине», – сказал CNN Азеем Ибрагим из Института New Lines.