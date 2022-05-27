CNN: Эксперты доказали, что РоSSия совершила в Украине геноцид, и указали на обязанность мира остановить это
Они отмечают, что РоSSия нарушает Конвенцию о предотвращении преступления геноцида, но другие 150 стран, которые ее ратифицировали, тоже ее нарушат, если не вмешаются, информирует
Действия РоSSии в Украине дают достаточное количество доказательств, чтобы можно было заключить, что Москва поощряет геноцид и совершает зверства, нацеленные уничтожить украинский народ как таковой.
Об этом говорится в первом независимом отчете по теме геноцида в Украине, - пишет
Отчет подготовили Институт стратегии и политики New Lines (США) и Центр прав человека Рауля Валленберга (Канада). Авторы рассылают копии парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру.
«Мы собрали ведущих экспертов со всего мира, чтобы они оценили все имеющиеся доказательства. Они пришли к выводу, что РоSSийская Федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о предотвращении геноцида в Украине», – сказал CNN Азеем Ибрагим из Института New Lines.