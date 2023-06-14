Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

У парламенті країни ухвалили відповідне рішення.

Палата депутатів Люксембургу прийняла постанову, у межах якої визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться на сторінці парламенту у Twitter , інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає "Голодомор" в Україні 30-х років геноцидом", – зазначили у повідомленні

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав це голосування "історичним".

"Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", – написав глава українського МЗС.