Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

У парламенті країни ухвалили відповідне рішення.

Палата депутатів Люксембургу прийняла постанову, у межах якої визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться на сторінці парламенту у Twitter, інформує ZN.ua.

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає "Голодомор" в Україні 30-х років геноцидом", – зазначили у повідомленні

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав це голосування "історичним".

"Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", – написав глава українського МЗС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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