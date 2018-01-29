Минобразования готовит законодательную базу для дуального обучения

МОН изучает опыт семи стран, в которых оно успешно работает.

Фото: www.mon.gov.ua

Чтобы полноценно внедрить в Украине дуальное обучение, необходимо изменить законодательство - соответствующие новации Министерство образования подготовит в течение 2018 года.

Об этом сообщил первый замминистра образования и науки Владимир Ковтунец, сообщается на сайте ведомства.

"Одна из самых тяжелых проблем украинского высшего образования - это оторванность от рынка труда. Мы сейчас, например, выпускаем много инженеров, но наши предприятия имеют проблему подбора кадров, они не могут принять выпускника с дипломом магистра - он просто не готов к работе. Эту проблему надо решать, и именно дуальное обучение является той моделью, которая лучше всего пригодна для этого. Но она требует очень серьезной законодательной работы", - подчеркнул он.

"Все, что мы делаем сейчас по внедрению дуального обучения, это лишь эксперимент. Однако, думаю, что в соответствии с Концепцией подготовки специалистов по дуальной форме получения образования, которую одобрила коллегия МОН, в течение 2018 года мы выполним основную работу по правовому обеспечению процесса", - добавил Ковтунец.

Он также подчеркнул, что изменение законодательства под дуальное образование необходимо не только в Украине. В частности, МОН сейчас изучает опыт семи стран, в которых успешно работает дуальное обучение.

"Суть дуальной образования заключается в том, что студент с какого-то момента часть обучения проводит на рабочем месте. Это не практика, а именно обучение, студент проходит работая. Это полноценное выполнение обязанностей, получения заработной платы и параллельное получение знаний", - пояснил Ковтунец.

Напомним, по данным Госслужбы занятости, почти половина безработных украинцев имеют высшее образование.