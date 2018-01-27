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2018-01-27
Полторак пояснил, когда станет известна дата поставок Javelin в Украину
Дата поставок Украине противоракетных танковых комплексов Javelin из США станет известна в начале февраля.
Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в эфире телеканала «
Глава оборонного ведомства отметил, что 2 февраля 2018 года состоится его визит в Вашингтон (США). После визита Полторак будет знать сроки поставок комплексов Javelin в Украину.
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