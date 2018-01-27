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Полторак пояснил, когда станет известна дата поставок Javelin в Украину Дата поставок Украине противоракетных танковых комплексов Javelin из США станет известна в начале февраля. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в эфире телеканала « 112 «. Глава оборонного ведомства отметил, что 2 февраля 2018 года состоится его визит в Вашингтон (США). После визита Полторак будет знать сроки поставок комплексов Javelin в Украину.

Хвыля

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