Кооперація NLAW та Javelin перетворила російський танк на металобрухт: 3 ОШБ показала відео

Його відзняли на околицях Бахмута.

Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити противника на околицях Бахмута Донецької області. Сьогодні бійці показали на своєму Tg-каналі, як ліквідували російський танк, інформує ZN.ua.

Кооперація NLAW та Javelin перетворила російський танк на металобрухт: 3 ОШБ показала відео
© Скріншот ZN.UA

"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт, - підписала пресслужба бригади. - Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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