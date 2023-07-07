Кооперація NLAW та Javelin перетворила російський танк на металобрухт: 3 ОШБ показала відео

Його відзняли на околицях Бахмута.

Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити противника на околицях Бахмута Донецької області. Сьогодні бійці показали на своєму Tg-каналі , як ліквідували російський танк, інформує ZN.ua .

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"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт, - підписала пресслужба бригади. - Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади".