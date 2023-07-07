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2023-07-07
Кооперація NLAW та Javelin перетворила російський танк на металобрухт: 3 ОШБ показала відео
Його відзняли на околицях Бахмута.
Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити противника на околицях Бахмута Донецької області. Сьогодні бійці показали
© Скріншот ZN.UA
"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт, - підписала пресслужба бригади. - Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua