В "Борисполе" задержали россиянина с поддельным украинским паспортом, купленным за €1000

Он находится в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

В "Борисполе" задержали россиянина с поддельным украинским паспортом, купленным за €1000
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте "Киев" гражданина РоSSийской Федерации, который прилетел в Украину с поддельным паспортом.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных, пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы.

ОКПП "Киев" включает в себя три пункта пропуска: вокзал "Киев-Пассажирский", аэропорты "Жуляны" и "Борисполь". 27 января из Стамбула были рейсы только в "Борисполь".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский судИз-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в УкраинеРоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-сотрудника полтавской Госземинспекции задержали за взятку 700 тысяч гривенЭкс-сотрудника полтавской Госземинспекции задержали за взятку 700 тысяч гривен
Чиновника учебного военного центра «Десна» задержали за взяткуЧиновника учебного военного центра «Десна» задержали за взятку
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
В Крыму задержали украинца за "надругательство над флагом и гербом РФ"В Крыму задержали украинца за "надругательство над флагом и гербом РФ"
В Венгрии задержали 11 нелегалов из Азии, прилетевших из Украины на "кукурузнике"В Венгрии задержали 11 нелегалов из Азии, прилетевших из Украины на "кукурузнике"
Представителя правительства Афганистана задержали по подозрению в шпионажеПредставителя правительства Афганистана задержали по подозрению в шпионаже
Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)
РоSSийского "политолога" задержали в аэропорту Берлина, не впустив в ЕСРоSSийского "политолога" задержали в аэропорту Берлина, не впустив в ЕС
В Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человекВ Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человек
Протесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человекПротесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости