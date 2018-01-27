В "Борисполе" задержали россиянина с поддельным украинским паспортом, купленным за €1000
Он находится в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Украинские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте "Киев" гражданина РоSSийской Федерации, который прилетел в Украину с поддельным паспортом.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.
"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.
Проверив задержанного россиянина по базам данных, пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.
По данному факту проинформированы правоохранительные органы.
ОКПП "Киев" включает в себя три пункта пропуска: вокзал "Киев-Пассажирский", аэропорты "Жуляны" и "Борисполь". 27 января из Стамбула были рейсы только в "Борисполь".
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27.01.2018 14:20