В "Борисполе" задержали россиянина с поддельным украинским паспортом, купленным за €1000

Он находится в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте " Киев " гражданина РоSSийской Федерации, который прилетел в Украину с поддельным паспортом.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных, пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы.