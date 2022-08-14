Терориста Гіркіна затримали у Криму із паспортом прикриття

Відставного російського офіцера й колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, повідомляють « Новини Донбасу ».

Гіркін змінив зачіску та збрив вуса, а також мав при собі паспорт прикриття на ім’я «Сєргєя Рунова». Те, щ паспорт належить саме Гіркіну, місяць тому встановили розслідувачі Bellingcat.

Затримання Гіркіна також підвереджують і російські пропагандисти, обурені тим, що того «не пустили на фронт, захищати Батьківщину».

Його соратник, проросійський блогер Алєксандр Жучковський запевняє , що «ексміністр» начебто не ставив перед собою «жодних політичних цілей» і не збирався «наводити смуту в Новоросії (термін, яким російська пропаганда позначає південні та східні області України – ред.)».

Паспорт прикриття Гіркіну видали у період між 2002 та 2015 роками. За сепцсерією, притаманною паспортам прикриття, які видають ФСБ і ГРУ, можна простежити зв'язок між Гіркіним з іншими агентами.

Наприклад, отруйниками опозиціонера Алєксєя Навального та ув’язненим у Німеччині Вадимом Красиковим, якого пов’язують зі спецпідрозділом «Вимпел», що займається політичними вбивствами за кордоном.