Накладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фото

Російські окупанти та колаборанти заявили, що нібито виявили у Скадовському районі Херсонської області українця - "прихильника нацизму". Його затримали у смт Лазурне під час рейду з пошуку "українських диверсантів", проте виявилося, що у нього - російський паспорт.

Про це повідомляє "Обозреватель", інформує Апостроф .

Так званий "нацист" виявився громадянином РФ Сергієм Княгицьким, причому він – затятий прихильник війни проти України. Сам Княгницький обурений, що пропаганда зліпила з нього "українського нациста".

3 вересня окупанти поширили новину про виявлення ФСБ "прихильника нацизму" у Лазурному.

"Встановлено, що К. є переконаним нацистом, пропагував екстремістські та нацистські ідеї серед населення, демонстративно їздив на німецькому мотоциклі селищем у формі солдата III Рейху; проводив фотосесії з предметами, що містять нацистську свастику, брав участь у незаконному обігу зброї, зокрема трофейної", – писали пропагандисти.

Однак подальша перевірка та спілкування з самими колаборантами через фейкові акаунти в соцмережах показала, що "український нацист" вже не менше п'яти років є громадянином РФ .

Як уточнило джерело видання, Сергій Княгицький народився у Львові, однак зараз він є громадянином Росії з московською пропискою.