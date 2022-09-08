Зареєструвати шлюб тепер можна за електронним паспортом

В ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в Дії.

Зареєструвати шлюб тепер можна за електронним паспортом
Реєстрація шлюбу доступна через паспорт в Дії
© Минцифры/t.me

Українцям з сьогоднішнього дня для замовлення та отримання адміністративних послуг в органах ДРАЦС не потрібен паперовий документ та його ксерокопії. Про це повідомляють у міністерстві цифрової трансформації України.

«Подати заяву на одруження можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні», - наголосили у відомстві.

Також у відомстві нагадують, як поділитися копією електронного паспорта через смартфон:

  • оновити Дію та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку;
  • натиснути на нього та вибрати штрихкод;
  • надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування;
  • підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Після вищевказаних дій цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.

У відомстві впевнені, що новий сервіс допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних та сприятиме комфорту при обслуговувані у державних органах.


Артем Руденко, ZN.ua





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