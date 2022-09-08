Зареєструвати шлюб тепер можна за електронним паспортом
В ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в Дії.
Українцям з сьогоднішнього дня для замовлення та отримання адміністративних послуг в органах ДРАЦС не потрібен паперовий документ та його ксерокопії. Про це повідомляють у міністерстві цифрової трансформації України.
«Подати заяву на одруження можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні», -
Також у відомстві нагадують, як поділитися копією електронного паспорта через смартфон:
- оновити Дію та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку;
- натиснути на нього та вибрати штрихкод;
- надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.
Після вищевказаних дій цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.
У відомстві впевнені, що новий сервіс допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних та сприятиме комфорту при обслуговувані у державних органах.