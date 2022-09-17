Суддю КГС з російським паспортом залишили при посаді, але без доступу до держтаємниці

На закритих зборах судді Касаційного господарського суду вирішили не просто не позбавляти Богдана Львова мантії, а й залишити на посаді голови. Щоправда, нібито ситуацію розслідують правоохоронці, інформує ZN.ua.

Суддю КГС з російським паспортом залишили при посаді, але без доступу до держтаємниці
© Верховний суд/Facebook

Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України Богдану Львову, у якого журналісти виявили російський паспорт, призупинили доступ до державної таємниці. Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного суду.

«Верховний Суд завжди стоїть на засадах верховенства права та справедливості, відповідно, засуджує будь-які прояви колабораціонізму в державі та в судовій системі й готовий боротися з такими явищами. У випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб цієї інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний Суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами України, відповідно до рішення ВРП й інших залучених органів», – процитувала пресслужба голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Усі додаткові коментарі з цього приводу обіцяють надати після отримання інформації від правоохоронних органів, які вже почали розслідування цієї ситуації.

«Також повідомляємо, що на період проведення вказаних розслідувань доступ до державної таємниці голови КГС ВС призупинено», – додали у суді.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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