В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года

Есть случаи, когда суды разрешали проживание в Украине на основании фейковых справок.

?В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Фото: Надано автором

Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Об этом сообщил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает УНИАН.

По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о жительстве в Украине на основании фейковой справки о проживании в Украине до 1991 года, выданной должностными лицами миграционной службы.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено приобретению гражданства по нововыявленным свидетельствам о рождении и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года", - сказал Соколюк.

Он добавил, что отдельной проблемой в работе Миграционной службы является принятие судами решений без привлечения их ведомства третьей стороной, которые миграционная служба обязана выполнять. В частности, такие решения касаются оснований для приобретения гражданства Украины, легализации незаконных мигрантов и восстановления в должностях уволенных за проступки работников Миграционной службы.

Напомним, ранее детективы НАБУ пришли с обыском к первому замглавы ГМС Пимаховой.


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