Вятрович счел принятие Сеймом закона о запрете "пропаганды бандеризма" угрозой для Польши
"Это серьезный шаг к свертыванию свободы слова и внедрению партийной цензуры".
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" опасен не для Украины, а для Польши.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Принятый ныне в Польше закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши. Это серьезный шаг к свертыванию свободы слова и внедрению партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца", - отметил Вятрович.
Он подчеркнул, что без свободы слова невозможна демократия.
"Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного", - добавил Глава Украинского института национальной памяти.
Ранее в украинском МИД напомнили авторам проекта закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", что украинцы, как и поляки, подверглись большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.
МИД выразил надежду, что Сенат Польши, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.
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