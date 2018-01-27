?Вятрович счел принятие Сеймом закона о запрете "пропаганды бандеризма" угрозой для Польши

"Это серьезный шаг к свертыванию свободы слова и внедрению партийной цензуры".

Фото: Макс Левин

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" опасен не для Украины, а для Польши .

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Принятый ныне в Польше закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши . Это серьезный шаг к свертыванию свободы слова и внедрению партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца", - отметил Вятрович.

Он подчеркнул, что без свободы слова невозможна демократия.

"Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного", - добавил Глава Украинского института национальной памяти.

Ранее в украинском МИД напомнили авторам проекта закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", что украинцы, как и поляки, подверглись большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.