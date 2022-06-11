Чтобы Путин "сохранил лицо": посол Польши в Украине предлагает европейцам отдать РФ свои земли

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выступил с жесткой критикой по поводу предложений отдельных европейских лидеров дать главе РФ Владимиру Путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий. Это он рассказал в интервью "Укринформу".

"Мне кажется, что РоSSия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники давят на нас с целью пойти на уступки. Потому что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи", - заявил Цихоцкий.