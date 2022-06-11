"Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи": посол Польши в Украине дал совет западным "миротворцам"

Западные страны не понимают, насколько опасными для Украины могут быть компромиссы с путиным.

Об этом в интервью «Укринформ» рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Он прокомментировал нынешний кризис с поставками Украиной своего зерна другим странам по морю. По словам посла, сейчас многие западные страны сейчас продолжают надеяться на то, что Киев пойдет на компромиссы с Кремлем для решения этой проблемы.

«Такой компромисс был бы на самом деле капитуляцией, в десять раз хуже Минска. Почти половина страны – та часть, где сосредоточена индустрия, сельское хозяйство, порты – осталась бы под контролем россии. Такая ситуация была бы катастрофической для суверенитета Украины, ее свободы выбирать свое международное и внутреннее направление», - уверен Цихоцкий.

По его мнению, некоторые политики на западе не понимают, что Украина ничем не отличается от других европейских стран, а потому не может жертвовать своим суверенитетом в угоду амбициям путина.

Цихоцкий также жестко раскритиковал западных лидеров, которые начали «прогибаться» под давлением путина и пытаются уговорить Украину на сдачу своих территорий.

«Мне кажется, что РоSSия очень сознательно и целенаправленно создала такую ??ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Ибо что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», - предложил посол.