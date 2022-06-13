Дуда надеется, что после передачи Украине вооружений, союзники восполнят возникшие проблемы в ВС Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна рассчитывает на помощь союзников вооружениями взамен переданного Украине, сообщает wnp.pl .

«Мы оказываем Украине самую большую военную помощь, которую мы когда-либо оказывали другой стране. Мы также являемся основной страной-донором тяжелого вооружения — речь идет о сотнях танков, боевых машин, артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратах, ручных зенитных установках, сотнях тысяч боеприпасов, запасных частях и другом оборудовании», — цитирует wnp.pl заявление Дуды.