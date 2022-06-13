Дуда надеется, что после передачи Украине вооружений, союзники восполнят возникшие проблемы в ВС Польши

Президент Польши отмечает, что именно его страна является основным поставщиком Украине тяжелых вооружений, информирует ZN.ua.

Дуда надеется, что после передачи Украине вооружений, союзники восполнят возникшие проблемы в ВС Польши
© Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна рассчитывает на помощь союзников вооружениями взамен переданного Украине, сообщает wnp.pl.

«Мы оказываем Украине самую большую военную помощь, которую мы когда-либо оказывали другой стране. Мы также являемся основной страной-донором тяжелого вооружения — речь идет о сотнях танков, боевых машин, артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратах, ручных зенитных установках, сотнях тысяч боеприпасов, запасных частях и другом оборудовании», — цитирует wnp.pl заявление Дуды.

Объем только военной помощи Украине, по словам президента Польши, уже составил 1,7 миллиарда евро. При этом Дуда подчеркнул, что украинские военные защищают не только свою страну, но и Польшу.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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