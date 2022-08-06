В Херсонській області окупаційна влада змушує аграріїв сплачувати "податки" за законами РФ

Окупанти викрадають сільськогосподарську продукцію.

В Херсонській області окупаційна влада змушує аграріїв сплачувати
© unsplash/antilumen

Колаборант Олексій Ковальов змушує аграріїв у Херсонській області сплачувати "податки" за російським законодавством, інформує Херсонська ОВА у Facebook.

"Колаборант Олексій Ковальов, призначений окупаційною владою так званим «міністром аграрної політики Херсонської області», змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати «податки» за російським законодавством", - йдеться в повідомленні.

Війська РФ постійно обстрілюють населені пункти, що знаходяться поруч із лінією фронту. Багато сіл розбиті вщент. Війська РФ заселяються у вцілілі домівки та вивозять майно місцевих, які були вимушені покинути свої домівки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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