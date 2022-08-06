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2022-08-06
В Херсонській області окупаційна влада змушує аграріїв сплачувати "податки" за законами РФ
Окупанти викрадають сільськогосподарську продукцію.
© unsplash/antilumen
Колаборант Олексій Ковальов змушує аграріїв у Херсонській області сплачувати "податки" за російським законодавством, інформує Херсонська ОВА у
"Колаборант Олексій Ковальов, призначений окупаційною владою так званим «міністром аграрної політики Херсонської області», змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати «податки» за російським законодавством", - йдеться в повідомленні.
Війська РФ постійно обстрілюють населені пункти, що знаходяться поруч із лінією фронту. Багато сіл розбиті вщент. Війська РФ заселяються у вцілілі домівки та вивозять майно місцевих, які були вимушені покинути свої домівки.
Анна Конюченко, ZN.ua