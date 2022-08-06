В Херсонській області окупаційна влада змушує аграріїв сплачувати "податки" за законами РФ

Колаборант Олексій Ковальов змушує аграріїв у Херсонській області сплачувати "податки" за російським законодавством, інформує Херсонська ОВА у Facebook.

"Колаборант Олексій Ковальов, призначений окупаційною владою так званим «міністром аграрної політики Херсонської області», змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати «податки» за російським законодавством", - йдеться в повідомленні.