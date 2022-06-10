"Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина

"Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко отреагировал на заявления о «сохранении лица» президента рф владимира путина.

Свое мнение он высказал в интервью «Укринформу».

Цихоцкий отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы «не сошли с дистанции» и продолжали поддерживать Украину в долгой войне.

«Но надо понимать, что мы не в центре внимания многих столиц», – отметил Цихоцкий.

По мнению посла, россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить с целью пойти на уступки путину.

"Потому что что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мысли, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», – сказал польский дипломат.

Польша. Украина.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%
Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."
В Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклойВ Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклой
Президент Украины ввел санкции против Путина и чиновниковПрезидент Украины ввел санкции против Путина и чиновников
Северодонецк не последний в шизофренических планах путина: на какие города нацелились оккупантыСеверодонецк не последний в шизофренических планах путина: на какие города нацелились оккупанты
"Рф только этого и ждет": посол Британии предупредила украинцев о сложном периоде и назвала сроки"Рф только этого и ждет": посол Британии предупредила украинцев о сложном периоде и назвала сроки
«Пора быть влиятельными на 100%»: Зеленский на церемонии TIME100 призвал проявить реальное влияние и остановить Путина«Пора быть влиятельными на 100%»: Зеленский на церемонии TIME100 призвал проявить реальное влияние и остановить Путина
Эти разговоры бесполезны: президент Польши раскритиковал звонки Шольца и Макрона ПутинуЭти разговоры бесполезны: президент Польши раскритиковал звонки Шольца и Макрона Путину
У путина психическое расстройство, есть бесспорные факты: "По нему полностью видно, что..."У путина психическое расстройство, есть бесспорные факты: "По нему полностью видно, что..."
Президент Польши начинает тур по странам Евросоюза, чтобы убедить их предоставить Украине статус кандидата в ЕСПрезидент Польши начинает тур по странам Евросоюза, чтобы убедить их предоставить Украине статус кандидата в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости