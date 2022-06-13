Существование демократий может оказаться под угрозой — посол Бринк
Она подчеркнула, что для нашей страны сегодня идет война на выживание, информирует
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что если РоSSия не заплатит соответствующую цену за войну, которую она развязала против Украины - это будет иметь последствия для других демократий, они могут оказаться под угрозой существования. Об этом она сказала,
"Мы понимаем, что для Украины это война на выживание, а для США борьба украинского народа — это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом", - сказала она.
Госпожа посол повторила слова президента США Джо Байдена о том, что поддерживать сейчас Украину – это не просто правильная позиция, а в этом должен быть заинтересован весь мир.
"Это также в наших национальных интересах - обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы - это не правильный подход", - сказала она.