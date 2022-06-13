Существование демократий может оказаться под угрозой — посол Бринк

Она подчеркнула, что для нашей страны сегодня идет война на выживание, информирует ZN.ua.

Существование демократий может оказаться под угрозой — посол Бринк
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что если РоSSия не заплатит соответствующую цену за войну, которую она развязала против Украины - это будет иметь последствия для других демократий, они могут оказаться под угрозой существования. Об этом она сказала, общаясь с главой СБУ Иваном Бакановым, добавив, что это может знаменовать конец международного порядка, основанного на правилах, и создать возможности для проявления агрессии в других местах.

"Мы понимаем, что для Украины это война на выживание, а для США борьба украинского народа — это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом", - сказала она.

Госпожа посол повторила слова президента США Джо Байдена о том, что поддерживать сейчас Украину – это не просто правильная позиция, а в этом должен быть заинтересован весь мир.

"Это также в наших национальных интересах - обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы - это не правильный подход", - сказала она.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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