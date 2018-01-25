Директор "Пущи-Водицы" пошел под суд по делу о даче Кузьмина

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Директора комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами будут судить в Оболонском районном суде Киева , сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в четверг. Он проходит обвиняемым по делу о строительстве дома на территории комплекса бывшим прокурором Ренатом Кузьминым.

По версии следствия, в 2008-2010 годах Кузьмин, будучи заместителем и первым заместителем генерального прокурора Украины, в сговоре с директором "Пущи-Водицы" захватил 1,0457 га земель рекреационного назначения на территории комплекса и построил там жилой дом площадью 1068 кв. м. Этими действиями государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 млн гривен.

Кузьмину и директору комплекса сообщили о подозрении в октябре прошлого года. Кузьмина подозревают по ст.364 (злоупотребление властью), ст.366 (служебный подлог), ст.197-1 (самовольное занятие земучастка), ст.358 (подделка документов), ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

Директор проходит по тем же статьями, кроме 358-й. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом и отстранен от должности. На его имущество, в том числе киевскую квартиру, наложен арест.

Напомним, что Генеральная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в совершении целого ряда тяжких преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.