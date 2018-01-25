Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству

Болгария считается наиболее коррумпированным государством-членом ЕС.

Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству
Парламент Болгарии
Фото: apravda.com

Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству из-за отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

103 депутата из 240-местного парламента поддержали вотум недоверия правительству Бойко Борисова, в то время как 131 депутат выступил против него.

Болгария, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, является наиболее коррумпированным государством-членом ЕС согласно рейтингу восприятия коррупции Transparency International 2016 года.

Оппозиция обвинила правительство в том, что оно почти ничего не сделало с момента вступления в должность в мае 2017 года, чтобы наказать высокопоставленных коррумпированных чиновников, а принятое антикоррупционное законодательство не принесло необходимых результатов.

Еврокомиссия неоднократно упрекала Болгарию в неспособности искоренить взяточничество и в крайне медленном процессе перестройки судебной системы.

Напомним, что ранее в январе президент Болгарии ветировал антикоррупционный закон.


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