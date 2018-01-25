Суд отпустил главного ревизора Украины под личное обязательство

"Взяли доходы с 1998 года в гривнах и посчитали, что я могла купить. Так извините - а какой курс доллара у нас был?"

Суд отпустил главного ревизора Украины под личное обязательство
Фото: dkrs.gov.ua

Соломенский районный суд Киева в четверг избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Она подозревается Национальным антикоррупционным бюро в незаконном обогащении на 10 млн гривен и недостоверном декларировании, обвинение просило о мере пресечения в виде залога 1,8 млн грн.

В комментарии журналистам после судебного заседания Гаврилова сказала, что решением довольна, и снова заявила о своей невиновности.

Гавриловой вменяют то, что в ее декларации не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены. Однако она считает, что не должна была декларировать это имущество.

"Так сложилось по жизни, что мы разведены. Это действительно бывший муж. У него есть свое имущество, и говорить, что имущество, которое он приобретал и имеет, это за мое состояние, - ну извините, это как минимум для мужской амбиционозности не очень хорошо. А с другой стороны, это не доказано детективами", - заявила она.

Также детективы считают, что Гаврилова в последние годы получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. Однако ревизор заявила, что НАБУ просто неправильно посчитала ее доходы.

"Ну извините, если они взяли мои доходы посчитали с 1998 года в гривнах и на сегодня посчитали, что я могла купить. Так извините - а какой курс доллара у нас был в те годы, когда мы получали зарплату, которая позволяла нам где-то откладывать? Бухгалтерские несовпадения - это мало сказано", - сказала чиновница.

Напомним, 23 января 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили главе Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса.


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