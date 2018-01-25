Один военный ранен за сутки на Донбассе
Боевики за сутки трижды обстреляли позиции сил АТО.
На Донбассе в ходе боевых действий 24 января ранение получил один украинский военный. Его доставили в госпиталь.
Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.
На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли военных возле Станицы Луганской и Кряковки.
На Донецком направлении противник открывал огонь из минометов на подступах к Лебединскому.
Всего за минувшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Напомним, 23 января на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
В Министерстве иностранных дел считают, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, связано с визитом спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.
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