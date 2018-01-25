Один военный ранен за сутки на Донбассе

Боевики за сутки трижды обстреляли позиции сил АТО.

Один военный ранен за сутки на Донбассе
Фото: Макс Левін

На Донбассе в ходе боевых действий 24 января ранение получил один украинский военный. Его доставили в госпиталь.

Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли военных возле Станицы Луганской и Кряковки.

На Донецком направлении противник открывал огонь из минометов на подступах к Лебединскому.

Всего за минувшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 23 января на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

В Министерстве иностранных дел считают, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, связано с визитом спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.


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