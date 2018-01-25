Могилев рассказал свою версию захвата Совета министров Крыма роSSийскими военными

Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев рассказал, откуда у СБУ видеозаписи захвата вооруженными людьми здания Верховной Рады АР Крым, которые присоединены в качестве доказательств к делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом он рассказал сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева , который рассматривает указанное дело, передает корреспондент УНН .

«В ночь с 26 на 27 февраля около 4 утра мне позвонил дежурный по главку милиции и доложил, что неизвестными лицами захвачены здания Рады и Совмина Крыма. Я сразу прибыл в кабинет начальника Крымского главка, где собрал силовиков, обсудили все вопросы, связанные с этими событиями. Затем мы сняли с камер наблюдения — часть из них была уничтожена, а часть уцелела, записи проникновения в здание Совмина этих неизвестных людей. Учитывая, что там были все генералы, имеющие военную подготовку, по экипировке, по их движениям, по расстановке мы определили, что это — профессиональные военные, которые знают дело … Потом мы передали файлы видео по захвату этих зданий в СБУ Наливайченко», — сказал Могилев.

Он добавил, что «с тех пор из Киева никаких указаний не поступало».

«Реакции по Крыму ни от кого не получили», — добавил Могилев.