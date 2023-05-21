МО РФ створює свою ПВК

Тим часом дружини і матері мобілізованих військовослужбовців з республік Хакасії та Алтаю зазначили, що з 500 відправлених мобілізованих повернулися з передової лише 137.

МО РФ створює свою ПВК

Російське міноборони об’єднує мобілізованих і військовозобов’язаних у власну приватну військову компанію (ПВК) «Ветерани», що призводить до дискримінації та конфлікту, йдеться в сьогоднішньому звіті ISW, інформує ZN.ua.

Раніше ISW повідомляв, що «Ветерани» є частиною ПВК «Редут» МО РФ, яка, як повідомляється, діє на флангах Бахмута.

Дружини та матері мобілізованих військовослужбовців з республік Хакасії та Алтаю опублікували відеозвернення до Путіна зі скаргою на те, що ветерани-найманці не ведуть облік втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на передовій.

Дружини і матері зазначили, що з 500 відправлених мобілізованих повернулися з передової лише 137 і заявили, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти. Члени родини також зазначили, що найманці-ветерани стверджували, що купували кожного мобілізованого за 25 000 рублів (близько 315 доларів) за військовослужбовця, щоб ті воювали замість них. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська захопили в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" – ймовірно, на Бахмутському напрямку.

Financial Times (FT) повідомила, що Wagner Group придбала 20 000 шоломів вартістю приблизно 2 мільйони доларів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shineraine Import and Export Co. у листопаді та грудні 2022 року через російську компанію Broker Expert.

Фінансист Wagner Group Євген Пригожин спростував закупівлю товарів у компанії. FT повідомило, що Broker Expert продовжив відправляти товари, що підтримують операції Вагнера в Африці під час повномасштабного вторгнення в Україну.


Оксана Коваль, ZN.ua





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